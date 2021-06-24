Матвієнко показала ніжне ФОТО з Мірзояном та 5-річною донечкою

Четвер, 24 червня 2021, 13:00

Співачка Тоня Матвієнко поділилася в мережі рідкісним фото, де вони втрьох із чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном та донечкою Ніною.

"Ми", - коротко написала 40-річна зірка в Instagram.

 
Одне з домашніх прізвисьок Ніни - "лампочка"
фото з instagram матвієнко 

Зараз сімейка перебуває на відпочинку в Яремчі. 

Як відомо, Ніночці вже 5 років, а старшій доньці Тоні, Уляні - 22. Матвієнко та Мірзоян у червні відсвяткувати чотириріччя свого шлюбу.

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