Матвієнко показала ніжне ФОТО з Мірзояном та 5-річною донечкою
Четвер, 24 червня 2021, 13:00
Співачка Тоня Матвієнко поділилася в мережі рідкісним фото, де вони втрьох із чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном та донечкою Ніною.
"Ми", - коротко написала 40-річна зірка в Instagram.
Зараз сімейка перебуває на відпочинку в Яремчі.
Як відомо, Ніночці вже 5 років, а старшій доньці Тоні, Уляні - 22. Матвієнко та Мірзоян у червні відсвяткувати чотириріччя свого шлюбу.
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