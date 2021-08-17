"Знак стоп": Мірзоян розповів, чи планують вони з Матвієнко другу спільну дитину

Зіркове подружжя, Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко виховують спільну 5-річну донечку Ніну, але більше народжувати не збираються.

Чому вони прийняли таке рішення, 43-річний співак пояснив у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ні! У нас із Тонею на двох четверо дітей, тому про поповнення ми не замислюємося. Можна сказати, в нас знак стоп", - зі сміхом запевнив Арсен.

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"Ми - відповідальні люди і розуміємо, що для цього потрібно багато сил, фінансів та здоров'я. Це дужк відповідальний крок. Я вважаю, що один із важливих та необхідних вкладів - у дітей. Шукати відповіді та сенс життя слід саме в них. Треба вкладати в них гроші, допомагати, ділитися досвідом та оберігати від помилок", - поділився він.

Як відомо, в Мірзояна від попереднього шлюбу є двоє синів. У 40-річної Тоні - 22-річна дочка Уляна. На повноліття зіркова мама подарувала дівчині автомобіль.

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