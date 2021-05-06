Матвієнко з обома доньками прикрасила обкладинку глянцю

Співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно відзначила 40-річчя, знялася для глянцю з обома доньками – 22-річною Уляною та 5-річною Ніною.

Разом із дівчатами артистка позувала для журналу Viva! у красивих вбраннях та інтер’єрах.

"Ніна — весела, життєрадісна дівчинка. Копія Арсена. А Уляна дуже принципова, але справедлива, з великим серцем. Дуже працьовита й комунікабельна дівчина. Інколи здається, що вона розумніша за мене (сміється). Вона перспективна. Дуже вірю в неї", - розказала Тоня в інтерв’ю виданню.

Тоня досить рідко показує одразу обох своїх дівчаток від різних чоловіків усі фото ростислава ріпки

"Мені зараз 40 і мені кльово. У мене є все, про що я колись мріяла. Так, було важко, не впало нічого з неба. Взаємне кохання, є діти. Любов — велика пригода всього життя", - поділилася Матвієнко.

Під час каратину Тоня набрала 7 кіло , тож тепер сидить на дієті

Дівчата прикрасили обкладинку глянцю

Фото Viva!