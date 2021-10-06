Карпа у золотому знялася з блискучими наліпками на голих грудях
Середа, 6 жовтня 2021, 16:42
Письменниця і співачка Ірена Карпа продовжує епатувати публіку не лише творчістю, а й собою.
У її Instagram з’явилося пікантне фото, яким вона ілюструвала власну сексуальну "літературну прокрастинацію".
Автором світлини є фотографка Аліна Руда.
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Нагадаємо, нещодавно Карпа хвалилася ямочками на дупці та запевняла, що не шкодує через численні оголені фотосети.
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