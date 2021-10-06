Карпа у золотому знялася з блискучими наліпками на голих грудях

Письменниця і співачка Ірена Карпа продовжує епатувати публіку не лише творчістю, а й собою.

У її Instagram з’явилося пікантне фото, яким вона ілюструвала власну сексуальну "літературну прокрастинацію".

Автором світлини є фотографка Аліна Руда.

View this post on Instagram Публикация от Irena Karpa (@qarpa)

А ви б наважилися піти в такому на світьский захід?

Нагадаємо, нещодавно Карпа хвалилася ямочками на дупці та запевняла, що не шкодує через численні оголені фотосети.