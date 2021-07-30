Бужинська у Греції посвітила звабливими формами у золотому купальнику
30 липня 2021, 09:52
Співачка Катерина Бужинська добряче підготувалася до відпочинку в Греції.
Вона уже вигуляла ефектний бузковий сімейний лук, а тепер прийшла черга золотого купальника.
У ньому артистка попозувала біля оливкового дерева, доповнивши образ золотим капелюхом та накидкою у лимонах.
Нагадаємо, перед бузковим сімейним луком Катерина тішила мережу веселим кавуновим принтом.
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