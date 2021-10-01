Бужинська в обтислому спортлуці привіталася з жовтнем та осідлала тренажер
1 жовтня 2021, 13:40
Співачка Катерина Бужинська по-спортивному увірвалася в другий місяць осені.
"До побачення вересень🍂,привіт жовтень", - написала 42-річна зірка в Instagram, показавши, як крутить педалі велотренажера.
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Нагадаємо, Катя знає, що жінці потрібно для щастя.
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