Бужинська в обтислому спортлуці привіталася з жовтнем та осідлала тренажер

Співачка Катерина Бужинська по-спортивному увірвалася в другий місяць осені.

Катерина похвалилася брендовими кросівками та стрункою фігуркою

"До побачення вересень🍂,привіт жовтень", - написала 42-річна зірка в Instagram, показавши, як крутить педалі велотренажера.

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Нагадаємо, Катя знає, що жінці потрібно для щастя.

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