Бацман у купальнику млосно задерла ноги на стіл. ФОТО

Дружина, колега та муза журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман зробила чергове гаряче фото для свого Instagram.

37-річна багатодітна матуся попозувала в купальнику, а щоби підписники змогли краще роздивитися її струнки ніжки, навіть закинула їх на стіл.

Той випадок, коли класти ноги на стіл - можна фото з instagram бацман

"Два сонця", - скромно підписала світлину Олеся.

Олеся полюбляє фотографуватися в купальниках

Love is..

Нагадаємо, в Бацман від Гордона є троє донечок. Обличчя наймолодшої, 2-річної Ліани подружжя поки в мережі воліє не світити.

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