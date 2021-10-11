Бацман у купальнику млосно задерла ноги на стіл. ФОТО

Понеділок, 11 жовтня 2021, 10:29

Дружина, колега та муза журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман зробила чергове гаряче фото для свого Instagram.

37-річна багатодітна матуся попозувала в купальнику, а щоби підписники змогли краще роздивитися її струнки ніжки, навіть закинула їх на стіл.

 
Той випадок, коли класти ноги на стіл - можна
фото з instagram бацман 

"Два сонця", - скромно підписала світлину Олеся.

 
Олеся полюбляє фотографуватися в купальниках
 
Love is..

Нагадаємо, в Бацман від Гордона є троє донечок. Обличчя наймолодшої, 2-річної Ліани подружжя поки в мережі воліє не світити.

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