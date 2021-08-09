Жінка Гордона посвітила довгими ногами в розцяцькованому квітами купальнику

9 серпня 2021, 14:30

Дружина журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман продовжує демонструвати ефектні луки в сімейній відпустці. 36-річна багатодітна матуся попозувала в купальнику в квіточки.

 
Олеся в квіточках влаштувала фотосесію на пляжі
фото з instagram бацман

"А я сиджу/лежу/стою така вся в Дольче Габбана", - підписала жінка.

 
Які ніжки!

 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, Олеся товаришує зі спортом, як і Дмитро. А ще чоловік полюбляє фотографувати кохану.

 
Бацман подарувала Гордону трьох доньок: Санту, Алісу та Ліану

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