Жінка Гордона посвітила довгими ногами в розцяцькованому квітами купальнику

Дружина журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман продовжує демонструвати ефектні луки в сімейній відпустці. 36-річна багатодітна матуся попозувала в купальнику в квіточки.

Олеся в квіточках влаштувала фотосесію на пляжі фото з instagram бацман

"А я сиджу/лежу/стою така вся в Дольче Габбана", - підписала жінка.

Які ніжки!

Реклама:

Нагадаємо, Олеся товаришує зі спортом, як і Дмитро. А ще чоловік полюбляє фотографувати кохану.

Бацман подарувала Гордону трьох доньок: Санту, Алісу та Ліану

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Сімейний заплив: Гордон показався з дружиною-"боцманом" та дітьми від різних шлюбів