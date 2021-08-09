Жінка Гордона посвітила довгими ногами в розцяцькованому квітами купальнику
Понеділок, 9 серпня 2021, 14:30
Дружина журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман продовжує демонструвати ефектні луки в сімейній відпустці. 36-річна багатодітна матуся попозувала в купальнику в квіточки.
"А я сиджу/лежу/стою така вся в Дольче Габбана", - підписала жінка.
Нагадаємо, Олеся товаришує зі спортом, як і Дмитро. А ще чоловік полюбляє фотографувати кохану.
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