Бацман про подружнє життя з Гордоном: Кожен день свято

Журналістське подружжя, Дмитро Гордон та Олеся Бацман провели коротеньку відпустку в Іспанії, де "працювали одне над одним".

Про це парочка розказала співачці Наталії Могилевській, яка тимчасово замінила Катерину Осадчу в "Світському житті".

Артистка поцікавилася, як Дмитро з Олесею планують святкувати десяту річницю шлюбу.

Гордон і Бацман побалакали з Могилевською фото з instagram бацман

"Мені вже 53 роки, скоро буде 54, я не все пам'ятаю", - заявив Гордон.

"Із таким чудовим чоловіком у нас кожен день це свято", - не розгубилася Олеся, на що її коханий зазначив, що це "чудова новина".

Іще Наталка запитала в Дмитра, як йому живеться в ролі інтернет-мема.

"Я добре розумію, що я крутий. І що я - найкращий", - сказав Гордон.

Нагадаємо, батька трьох своїх донечок Олеся зве "волохатим золотом".

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