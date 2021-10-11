Дружина футболіста Маліновського зачарувала пляжним фемілі-луком із донечкою. ФОТО

Дружина півзахисника збірної України та італійської "Аталанти" Руслана Маліновського, Роксана поділилася милими фото з донькою Олівією, якій у листопаді виповниться два рочки.

Їхній фемілі-лук жінка продемонструвала в Instagram.

Дружина спортсмена часто показує їхню крихітку в мережі фото з instagram маліновської

Олівії Маліновській майже 2 роки

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Руслан теж не має нічого проти фемілі-луків

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