Дружина Зінченка замилувала мережу світлиною з його мінікопією

Дружина футболіста Олександра Зінченка, тележурналістка Влада виклала фото себе з двомісячною донечкою Євою.

Молода мама назвала дівчинку мінікопією свого тата-футболіста.

Влада не стала приховувати личко доньки, а навпаки показує її з перших днів

Як відомо, Влада народила 2-го серпня в Америці, і Сашко не був тоді поруч із нею.

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Судячи з фото в Instagram, Влада з дочкою зараз у Манчестері, де грає Олександр

"Два місяці як я - мама. Ущипніть мене", - написала Влада 2-го жовтня

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