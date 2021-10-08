Дружина Зінченка замилувала мережу світлиною з його мінікопією
8 жовтня 2021, 15:46
Дружина футболіста Олександра Зінченка, тележурналістка Влада виклала фото себе з двомісячною донечкою Євою.
Молода мама назвала дівчинку мінікопією свого тата-футболіста.
Як відомо, Влада народила 2-го серпня в Америці, і Сашко не був тоді поруч із нею.
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