Напівгола Фокс у сексі-фотосесії приставила пістоля до паху коханця

Американська акторка Меган Фокс та співак Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) дозволили зазирнути у залаштунки свого пристрасного роману британському GQ, знявшись у сміливій фотосесії.

Глянець назвав голуб'ят "найгарячішою впливовою новою парою Голлівуду", а ще порівняв із Гомесом та Мортицією Адамс.

Цікаво, що найперша зустріч Меган - заміжньої за Браяном Остіном Гріном багатодітної матусі - та Колсона відбулася на вечірці GQ в Лос-Анджелесі. Але іскра тоді між ними не проскочила.

"Чудасія. Ми не побачили одне одного. Ти пригадуєш моє обличчя?", - поцікавилася Фокс у бойфренда.

"Ось що божевільно. Ні. Я не пригадую твого обличчя", - зізнався Machine Gun Kelly.

Меган та Колсон удвох попозували для глянцю

Що ж до Меган, то вона таки запам'ятала оте "високе, примарне створіння".

"...Я підняла на нього очі та сказала: "Ти пахнеш як травичка." Він опустив очі на мене: "Я і є травичка." А потім, Богом присягаюся, він зник наче ніндзя після вибуху димової бомби", - розказала зірка "Трансформерів".

Зірок порівнюють із парочкою з "Сімейки Адамсів".

Зі слів Бейкера, до Фокс він іще ніколи нікого не кохав. Любов до неї є тим, заради чого варто продовжувати жити, попри глибокі психологічні травми з минулого, адже чимало друзів артиста покінчили життя самогубством. Стосунки пари пристрасні та бурхливі.

"Це (кохання) мало би бути світлом, але ми разом спускаємося й до пекла. Без сумнівів, це екстаз та мука... Я не хочу, щоби люди думали, що ми десь ідеальні. Нема підстав і казати, що це була найтемніша казка. Помагай вам Боже, якби ви зустрілися з нами минулої суботи", - зізнався Колсон.

"Є й демонічна сторона", - зі сміхом підтвердила Меган.

Меган - перше кохання Колсона

Нагадаємо, про розрив актриси з Браяном Остіном Гріном стало відомо навесні 2020-го. Утім зірка "Беверлі-Хіллз 90210" до останнього був упевнений, що Machine Gun Kelly - то друг Меган, і дружині просто потрібен час, щоби побути наодинці з собою.

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