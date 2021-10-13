"Наїла на зиму пару кіло": Сільченко покрутилася перед дзеркалом у купальниках
13 жовтня 2021, 15:53
Дизайнерка Катя Сільченко зізналася, що вже встигла наїсти пару кілограмів "на зиму", та одразу ж показала, як виглядає з ними зараз.
Вона покрутилася в купальниках перед дзеркалом, зняла це на телефон, а відео виклала в Instagram.
"Коли в жовтні добралася, нарешті, до липневих купальників + під'їла пару законних кг., В зиму утеплилася", - написала Катя.
У коментарях дизайнерку, яка більше схожа на модель, засипали компліментами.
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