"Наїла на зиму пару кіло": Сільченко покрутилася перед дзеркалом у купальниках

Дизайнерка Катя Сільченко зізналася, що вже встигла наїсти пару кілограмів "на зиму", та одразу ж показала, як виглядає з ними зараз.

Вона покрутилася в купальниках перед дзеркалом, зняла це на телефон, а відео виклала в Instagram.

"Коли в жовтні добралася, нарешті, до липневих купальників + під'їла пару законних кг., В зиму утеплилася", - написала Катя.

І це Катя називає утеплитися?

У коментарях дизайнерку, яка більше схожа на модель, засипали компліментами.

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