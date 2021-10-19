Приходько у волохатому пальті показалася в обіймах янгола-охоронця

Співачка Анастасія Приходько рідко показує свого чоловіка Олександра в мережі. Але завжди називає його коханням свого життя та дякує за підтримку та любов.

І ось багатодітна мати виклала два фото, на яких вона в обіймах свого янгола-охоронця. Саме так Настя назвала чоловіка в Instagram.

"Моя опора, мій янгол-охоронець! Завжди і у всьому моя підтримка. У всіх моїх ідеях фікс. Коли я з палаючими очима біжу "поперед батька самі знаєте куди", я знаю, що коли я озирнусь, ти завжди будеш бігти зі мною зі словами "що цього разу?". Але будеш поруч", - зазначила Приходько.

Реклама:

"Люблю тебе, Сашо! І ці рідкі фото, зроблені крадькома на телефон, де тебе майже не видно, всі мені дуже подобаються", - додала співачка.

У Насті та Олександра двоє синів - Гордій та Лука

Раніше Анастасія розказувала, чому готова пробачити чоловікові одну подружню зраду.