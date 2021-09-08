"Віддам за тебе життя": Приходько у річницю вінчання присвятила чоловіку проникливі слова

Співачка Анастасія Приходько 8-го вересня відзначає другу річницю вінчання зі своїм чоловіком і батьком двох синів Олександром.

В Instagram Настя виклала кілька фото з того дні та присвятила коханому справді проникливі слова любові.

"Любов моя, сьогодні друга річниця нашого вінчання❤. Кожну хвилину свого життя, я усвідомлюю, наскільки правильним був цей крок! Адже ми так довго до цього йшли... 27 років!", - почала Приходько.

Анастасія досі нічого не розказувала про чоловіка та про те, чим він заробляє на життя

Співачка згадала, як усе почалося зі школи.

"Твого єдиного погляду було достатньо, щоб я ночами, вся в сльозах, зізнавалася тобі в коханні… в щоденнику. Потім я прийшла вчитися в Глієра, а ти в цей рік пішов в інший університет, але приходив до друзів в гості в училище саме в ті моменти, коли я прогулювала навчання, і у мене була можливість дивитися на тебе, розмовляти з тобою і продовжувати мріяти про тебе", - розповіла Настя.

Пара одружилася ще у вересні 2013-го

"Я подружилася з твоїм другом, щоб знати про тебе хоч щось! Так, я зустрічалася з іншими хлопцями, про що шкодуватиму завжди... Я хотіла бути тільки з тобою! Я зберігала в серці той момент, коли на моє 18-річчя я привернула твою увагу! Моє щастя здавалося таким реальним, але, воно зникло дуже швидко, і я поїхала в Москву. Я не чула про тебе зовсім нічого, поки дивна випадковість не звели нас разом через багато років і більше вже ми не розлучалися", - згадала вона.

У квітні Настя народила Олександру другого сина фото з instagram

"Два роки тому було таїнство нашого вінчання, де ми пообіцяли бути разом до Місяця!!! І неважливо скільки потрібно було б чекати тебе - я б чекала! Щастя цього вартує! Я - твоя перша любов, а ти моя! Я люблю тебе понад усе на світі! Я дихаю тобою! І якщо треба, я не роздумуючи, віддам своє життя за тебе!", - запевнила Приходько.

Нагадаємо, у 2018-му у шлюбі Насті виникла криза і ледь не дійшло до розлучення.