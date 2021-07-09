Приходько пояснила, чому готова пробачити чоловіку одну подружню зраду

Співачка Анастасія Приходько вважає свого чоловіка Олександра найкращим у світі, і вона навіть готова пробачити йому зраду. Але лише один раз.

Свою позицію вона пояснила в інтерв'ю "Слава+".

"Ми з моїм чоловіком стільки пройшли, я знаю, що він настільки надійна людина, що як би мені не було важко, я знаю, що він буде поруч. Якщо він покохає іншу людину, я його відпущу. Діти - всі з ним, все буде з ним. Ця людина на все життя буде зі мною. Якщо в нього станеться зрада "біс поплутав", я пробачу, тому що мені набагато дорожче все те, що ми з ним пройшли, а це - ну біс поплутав, - поділилася Настя.

"Звісно", - відповіла Настя на запитання, чи пробачить вона зраду фото з instagram приходько

Бодай найменшої ймовірності того, що зрадить чоловіка вона сама, зірка взагалі не допускає.

Як зізналася Настя, в сім'ї вона - "квочка", яка про всіх турбується, але передусім - про коханого.

"Як не крути, але чоловік завжди повинен почуватися на першому місці. Що би не сталося. Його завжди потрібно підносити, завжди потрібно його підтримувати. Навіть якщо ти хочеш сказати, що все, п*здець, ти не правий - заткнися, промовчи, піди до ванної, вмийся, вийди, але не чіпай його", - зазначила вона.

Із іншого боку, Олександрові доводиться мати справу з запальною вдачею та емоційністю дружини. І коли вона кричить, він каже їй, що кохає, і просто перестає слухати, доки вона не заспокоїться.

Виявляється, хоча доньці Приходько, Нані вже 11 років, вона досі не здогадується, що її тато насправді не є її біологічним батьком. Про існування Нуріка Кухілави, від якого її мама пішла, коли Нана була ще крихіткою, дівчинка не знає.

Від нинішнього чоловіка Приходько народила двох синів, але й її доньку він ростить як власну

"Мабуть, це моя гіперопіка та гіперлюбов до неї. До кожного зі своїх дітей... Мені хотілося створити їй найкращі умови дитинства. Ця людина не заслуговує на спілкування з нею. І це було моє рішення - піти від цієї людини, тому що я хотіла, щоби в неї було дитинство, і я зробила все для того, щоби воно в неї було", - пояснила співачка.

"Я зробила все, щоби вона бачила лише гарне, що її оточували кульки, дні народження, подарунки, любов, щаслива мама - дитина щаслива, коли мама щаслива. І в неї чудовий тато. Саме він - тато, бо він узяв на себе відповідальність, він її виховує як рідну доньку", - наголосила вона.

Як підкреслила Настя, Олександр виховує Нану з двох років, і саме він був поруч, коли вона хворіла, коли вона вперше йшла до школи. Одного дня, коли донька сама взнає правду, зіркова мама готова відповісти на її питання. Вона сподівається, що дівчинці, яка виросла в любові, це не завдасть болю.

Нагадаємо, останньою краплею, після якої Приходько розірвала стосунки з Кухілавою, було те, що він підняв руку на маленьку Нану.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Приходько з сином на циці закликала мам не соромитися своїх обвислих форм

Написала заповіт: Приходько розказала про страхи під час вагітності та складні пологи