Кароль у трусиках та майці оголосила новий альбом
Середа, 20 жовтня 2021, 11:30
Співачка Тіна Кароль знялася, лежачи на підлозі у чорних трусиках та майці.
Цими мінімалістичними фото зірка анонсувала вихід свого нового альбому "Двойной рай".
За словами артистки, платівка присвячена людині і стосункам, від яких вони обидва вже вільні.
"Я присвячую новий альбом своїй свободі", - заявила Тіна, залишивши інтригу навколо цієї загадкової людини.
У Tik Tok Тіни вийшов фрагмент головної пісні альбому. І співачка запропонувала прихильникам взяти участь у челенджі #двойнойрай.
@tinakarol
Сниппет «Двойной рай» 💞 Используй эффект «Двухцветные глаза», отмечай #двойнойрай. Жду твой ролик! С лучшими буду снимать видео с функцией #дуэт 🦭♬ Двойной рай - Тина Кароль
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії