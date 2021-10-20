Кароль у трусиках та майці оголосила новий альбом

Середа, 20 жовтня 2021, 11:30

Співачка Тіна Кароль знялася, лежачи на підлозі у чорних трусиках та майці.

Цими мінімалістичними фото зірка анонсувала вихід свого нового альбому "Двойной рай".

За словами артистки, платівка присвячена людині і стосункам, від яких вони обидва вже вільні.

 
Про які стосунки йде мова? Невже з Даном Баланом? :) 

"Я присвячую новий альбом своїй свободі", - заявила Тіна, залишивши інтригу навколо цієї загадкової людини.

 
Як відомо, після смерті чоловіка Тіна постійно наголошує, що єдиний чоловік у її життя - це син Веніамін 
 
 
Реліз альбому заплановано на 29 жовтня 

У Tik Tok Тіни вийшов фрагмент головної пісні альбому. І співачка запропонувала прихильникам взяти участь у челенджі #двойнойрай.

@tinakarol

Сниппет «Двойной рай» 💞 Используй эффект «Двухцветные глаза», отмечай #двойнойрай. Жду твой ролик! С лучшими буду снимать видео с функцией #дуэт 🦭

♬ Двойной рай - Тина Кароль


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