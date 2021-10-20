Кароль у трусиках та майці оголосила новий альбом

Співачка Тіна Кароль знялася, лежачи на підлозі у чорних трусиках та майці.

Цими мінімалістичними фото зірка анонсувала вихід свого нового альбому "Двойной рай".

За словами артистки, платівка присвячена людині і стосункам, від яких вони обидва вже вільні.

"Я присвячую новий альбом своїй свободі", - заявила Тіна, залишивши інтригу навколо цієї загадкової людини.

Як відомо, після смерті чоловіка Тіна постійно наголошує, що єдиний чоловік у її життя - це син Веніамін

Реліз альбому заплановано на 29 жовтня

У Tik Tok Тіни вийшов фрагмент головної пісні альбому. І співачка запропонувала прихильникам взяти участь у челенджі #двойнойрай.