Уже вищий за маму: Кароль у Лондоні замилувала ФОТО з 12-річним сином
Понеділок, 18 жовтня 2021, 12:20
Син співачки Тіни Кароль, Веніамін у листопаді офіційно стане тінейджером, а от за зростом він зіркову маму перегнав уже в свої 12.
Артистка приїхала до свого хлопчика у Лондон і наробила зворушливих фото.
Нагадаємо, Кароль хотіла би подарувати синові сестричку. Але сам Веня, принаймні, ще рік тому, до такої ідеї ставився без захвату.
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