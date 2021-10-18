Уже вищий за маму: Кароль у Лондоні замилувала ФОТО з 12-річним сином

Син співачки Тіни Кароль, Веніамін у листопаді офіційно стане тінейджером, а от за зростом він зіркову маму перегнав уже в свої 12.

Артистка приїхала до свого хлопчика у Лондон і наробила зворушливих фото.

Тіна з Веніаміном на прогулянці в Лондоні

Мамин "малюк" у листопаді святкуватиме 13-річчя

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Нагадаємо, Кароль хотіла би подарувати синові сестричку. Але сам Веня, принаймні, ще рік тому, до такої ідеї ставився без захвату.

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