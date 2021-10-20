Трінчер з косами оголила дупцю у зухвалому спідньому

Середа, 20 жовтня 2021, 15:51

20-річна актриса і співачка Анна Трінчер потішила своїх підписників новою відвертою фотозйомкою.

Розкута дівчина попозувала у яскравому спідньому, панчішках та з довгими косами.

"Тепер хейтерам є що обговорити", - пишуть Ані в коментарях.

 
"Чи варто вигадувати якийсь пафосний підпис?", - написала Трінчер 
фото @sasha_hulova
 
А ще півтора року тому Аня важила на 7 кілограмів більше 
 
 
До речі, нещодавно актриса підколола губи 

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