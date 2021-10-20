Дуже хижий кусь: у мережі показали миле ВІДЕО Ніни Матвієнко з 5-річною пустункою-онукою
Середа, 20 жовтня 2021, 17:30
Співачка Ніна Матвієнко, маючи в хаті жваву 5-річну дитину, молодшу онуку Ніночку, і сама заряджається від неї енергією.
Кумедне відео, як мала підкрадається до бабуні ззаду та вдає, ніби кусає її за п'яту точку, замилувало мережу.
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Нагадаємо, донька Ніни Митрофанівни, Тоня впевнена, що її мама молодшає завдяки Ніночці.
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