Дуже хижий кусь: у мережі показали миле ВІДЕО Ніни Матвієнко з 5-річною пустункою-онукою

Співачка Ніна Матвієнко, маючи в хаті жваву 5-річну дитину, молодшу онуку Ніночку, і сама заряджається від неї енергією.

Кумедне відео, як мала підкрадається до бабуні ззаду та вдає, ніби кусає її за п'яту точку, замилувало мережу.

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Нагадаємо, донька Ніни Митрофанівни, Тоня впевнена, що її мама молодшає завдяки Ніночці.

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