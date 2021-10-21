Тіна Кунакі показала, як виглядає без мейкапу
Четвер, 21 жовтня 2021, 11:15
Французька модель Тіна Кунакі знялася для реклами прикрас, вирішивши, що для такого випадку макіяж буде просто зайвим.
Кількома кадрами та відео 24-річна красуня-дружина Венсана Касселя поділилася в Instagram.
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Нагадаємо, в серпні Кунакі та Кассель, в яких 30 років різниці, відсвяткували третю річницю свого шлюбу. Як відомо, в парочки є спільна донька Амазоні, яку вони поки публіці не показують.
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