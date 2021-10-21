Невістка Ющенка заради свого бренду побула підводною моделлю

Четвер, 21 жовтня 2021, 17:30

Дружина старшого сина експрезидента Віктора Ющенка, Олена трохи покосплеїла русалоньку, занурившись під воду заради фотосесії.

 
Олена занурилася під воду заради красивих кадрів

Як зізналася молодиця, це була одна з найскладніших зйомок у її житті. Зважилася Олена на таку пригоду для реклами її бренду одягу.

 
 
 

Нагадаємо, нещодавно Ющенко, яка засуджує бодіпозитив, "аскетично" відпочила у Туреччині.

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