Невістка Ющенка заради свого бренду побула підводною моделлю
Четвер, 21 жовтня 2021, 17:30
Дружина старшого сина експрезидента Віктора Ющенка, Олена трохи покосплеїла русалоньку, занурившись під воду заради фотосесії.
Як зізналася молодиця, це була одна з найскладніших зйомок у її житті. Зважилася Олена на таку пригоду для реклами її бренду одягу.
View this post on Instagram
Нагадаємо, нещодавно Ющенко, яка засуджує бодіпозитив, "аскетично" відпочила у Туреччині.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії