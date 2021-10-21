Невістка Ющенка заради свого бренду побула підводною моделлю

Дружина старшого сина експрезидента Віктора Ющенка, Олена трохи покосплеїла русалоньку, занурившись під воду заради фотосесії.

Олена занурилася під воду заради красивих кадрів

Як зізналася молодиця, це була одна з найскладніших зйомок у її житті. Зважилася Олена на таку пригоду для реклами її бренду одягу.

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Нагадаємо, нещодавно Ющенко, яка засуджує бодіпозитив, "аскетично" відпочила у Туреччині.

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