Невістка Ющенка показалася в купальнику на "аскетичному" турецькому відпочинку

Невістка експрезидента Віктора Ющенка, Олена побувала в Туреччині - судячи з її сторіз в Instagram, не з чоловіком Андрієм, а в суто дівочому товаристві.

Враженнями та фото молодиця ділилася в соцмережі.

Олена в Туреччині трохи подовжила собі літо фото з instagram ющенко

Зі слів Олени, ця поїздка "погрузила її в аскетизм настільки, наскільки це можливо". Ющенко показувала відео з деревяними кабінками туалетів на пляжі готелю тощо та відзначала відсутність дівчат при зачісках та макіяжі.

Аскетизм - він такий...

Нагадаємо, нещодавно Ющенко висловила свою думку щодо бодіпозитиву.

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