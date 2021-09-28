Невістка Ющенка показалася в купальнику на "аскетичному" турецькому відпочинку
28 вересня 2021, 17:41
Невістка експрезидента Віктора Ющенка, Олена побувала в Туреччині - судячи з її сторіз в Instagram, не з чоловіком Андрієм, а в суто дівочому товаристві.
Враженнями та фото молодиця ділилася в соцмережі.
Зі слів Олени, ця поїздка "погрузила її в аскетизм настільки, наскільки це можливо". Ющенко показувала відео з деревяними кабінками туалетів на пляжі готелю тощо та відзначала відсутність дівчат при зачісках та макіяжі.
Нагадаємо, нещодавно Ющенко висловила свою думку щодо бодіпозитиву.
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