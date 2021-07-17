"Це некрасиво": невістка Ющенка в купальнику різко висловилася проти бодіпозитиву

Невістка експрезидента Віктора Ющенка, Олена Ющенко вирішила поділитися власними думками з приводу бодіпозитиву.

Жіночка виклала свої фото в бікіні та заявила, що "ця дивна хвиля бодіпозитиву" - обман.

Міркуваннями дружина Андрія Ющенка ділилася у своєму Instagram.

"Не можу сказати, що я проти людей із зайвою вагою, але я проти цієї дивної хвилі бодіпозитиву. Ви нам що хочете вже прищеплювати, що ожиріння це норма? Ні, це не норма. По-перше, це наслідки для організму, по-друге, ніхто із зайвою вагою не відчуватиме себе легко і комфортно, і не треба обманювати людей!!!", - обурилася Олена.

"Я за веганство, за здоровий спосіб життя, за спорт, за життя без алкоголю і куріння буду завжди, а ось за всі нездорові і шкідливі речі, як стадо мекати не буду!", - наголосила вона.

Судячи зі слів Олени, вона дуже однозначно розуміє поняття бодіпозитиву, адже цілі цього руху набагато ширші і не обмежуються лише захистом людей плюс-сайз

"#bodypositive це обман!!! Поважати всіх людей потрібно, але робити це нормальним не бачу сенсу, краще прикладом показувати, як вийти з зайвої ваги, а не показувати на скільки кг став більше, і думати, що це так круто і красиво!!! Це не красиво!!! І я точно це знаю на особистому прикладі...", - зауважила Ющенко.

"Набряклість, задишка і лінь - ось що отримаєте від свого #bodypositive!!! А ось від занять спортом і відмови хоча б іноді від цукру і шкідливих продуктів ви отримаєте користь і для душі і для вашого прекрасного тіла! Бути красивим потрібно всередині і зовні, а не це все 🤪😎", - підкреслила Олена.

Наостанок Ющенко додала, що вона також не підтримує "моду на дистрофіків".

"Їсти потрібно обов'язково і мати гарні форми, а не виснажений вигляд і психіку від голоду", - підсумувала Олена.

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