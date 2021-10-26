Єфросиніна зі своїми хлопцями показалася на мальдівських канікулах

Телеведуча Маша Єфросиніна гайнула на відпочинок на Мальдіви з чоловіком Тимуром Хромаєвим та сином Олександром.

Фото й відео зі своїх яскравих канікул подружжя ділиться в соцмережі.

Маша зі своїми хлопцями відпочиває на Мальдівах

"Для повного щастя бракує лише нашої Нани", - зізнався Тимур.

Як відомо, 17-річна дочка подружжя тепер навчається в Канаді.

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"Пікнік на екваторі"

Єфросиніна з сином відвідали кулінарний мастер-клас, де їх повчили готувати блюда місцевої кухні.

"Несподіванл відкрили в Сані нестримний потяг до кулінарії! Якщо що, сказав, що в душі він досі поліцейський", - поділилася телезірка.

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Фото з Instagram Єфросиніної та її чоловіка

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