Єфросиніна зі своїми хлопцями показалася на мальдівських канікулах
26 жовтня 2021, 14:00
Телеведуча Маша Єфросиніна гайнула на відпочинок на Мальдіви з чоловіком Тимуром Хромаєвим та сином Олександром.
Фото й відео зі своїх яскравих канікул подружжя ділиться в соцмережі.
"Для повного щастя бракує лише нашої Нани", - зізнався Тимур.
Як відомо, 17-річна дочка подружжя тепер навчається в Канаді.
Єфросиніна з сином відвідали кулінарний мастер-клас, де їх повчили готувати блюда місцевої кухні.
"Несподіванл відкрили в Сані нестримний потяг до кулінарії! Якщо що, сказав, що в душі він досі поліцейський", - поділилася телезірка.
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Фото з Instagram Єфросиніної та її чоловіка
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