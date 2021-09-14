Кароль про відмову від виступів у Росії, запрошення в політику та "відсутність життя нормальної людини"

Співачка Тіна Кароль зізналася, що в її мегапопулярності є й зворотній бік: вона не має змоги жити життям нормальної людини, не почуваючись живою цікавинкою в зоопарку.

Про це, а також про здоровий спосіб життя, відмову від виступів у Росії та запрошення піти в політику вона поговорила з виданням "Нове время".

Тіні Кароль іноді важко від власної популярності фото ксенії каргіної з instagram кароль

"Відсутність життя нормальної людини. Я після якихось справ їду додому. У мене вдома класно. Але якщо я кудись заходжу або зі мною хтось кудись іде, це відчуття, що зоопарк прийшов. Це ціна популярності, за яку я вдячна, і я ніколи не відмовляю людям у фото, але так є", - поділилася Тіна.

"Хтось полюбляє пафос та загальну увагу, мені підходить скромність. Якщо я подорожую не сама, я завжди зроблю так, щоб мене було складно знайти", - зізналася вона.

Політичну кар'єру Кароль поки що будувати не планує. Хоча не приховує, що такі пропозиції їй надходять.

"Дуже часто запрошували, запрошують і будуть. Я ще трошки хочу поспівати. І, якщо чесно, або ти береш одну справу, або другу. Двома не можна займатися одразу", - пояснила Тіна.

"Не виходить - це раз. Друге - принаймні, хоч якийсь заклад треба закінчити, навіть екстерном, для того щоб іти до влади", - додала співачка.

У політику співачка поки не збирається фото аліни симоненко

Не виступати в Росії - це принципове рішення Кароль.

"Ми зібралися колективом, і я оголосила, що ставлю національні інтереси вище за свої, всі, хто хоче, можуть залишити команду. Але ніхто не залишив. Що ж до втрат, то якщо вирішив, то не жалкуй", - наголосила вона.

Зі слів Тіни, об'їхавши з концертами малі міста України, вона зустріла там вдячного слухача, віднайшовщи свою публіку.

Розказала артистка й про те, як підтримує добру фізичну форму. Щоранку Кароль встає о 6:00 - це її час для себе та для фізичних вправ.

"Я стрибаю кожен день хвилин 40-45, це така медитація, встигаю подумати про все на світі, все спланувати", - зазначила вона.

Схід сонця - це час Тіни для себе фото natalia kurgan

Іще одне залізне правило Тіни: жодного алкоголю. Інакше б у неї не виходило якісно відпрацьовувати по два-три концерти на день.

"Для цього потрібна тверезість, причому абсолютна. Всі ці уявлення про зірок, море алкоголю і наркотиків - помилкове, тому що якщо тобі треба відпрацювати з величезним навантаженням, будь-який допінг спустошить тебе", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Тіна ретельно слідкує за своїм харчування, попри те, що настільки любить торти, що аж облизує після них тарілки. Один із корисних смаколиків, які дозволяє собі зірка - це лохина з гімалайською сіллю.

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