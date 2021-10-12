Як Кароль у легінсах та плащі для Ivan NAVI у Львові позувала

Cпівачка Тіна Кароль побувала у Львові, де її якісно вигуляв ексклюзивний екскурсовод: співак Ivan NAVI. У "Місті лева" артисти презентували на сцені спільну пісню "Ангели Все Знають", тож принагідно вирішили й добре провести час разом.

Зі слів Івана, вони з Тіною встигли трохи "подуркувати як діти".

Похмура погода не завадила Тіні та Ivan NAVI добре провести час у Львові

О, місце для поцілунків!

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Зірки пофотографувалися, відвідали блошиний ринок із платівками, книгами та старими фотоапаратами, піднялись на оглядовий майданчик, випили кави та навіть потанцювали просто неба під спів бандуриста.

Для прогулянки Львовом Кароль обрала чорний гольф із легінсами, а згори світлий плащик. До речі, бруківкою співачка відважно та впевнено крокувала на підборах.

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Нагадаємо, нещодавно Кароль розказала, які секрети ховає в собі її торбинка.

Фото надані пресслужбою, відео Alina Symonenko

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