"Не віриться, що тобі 17": дружина Шевченка привітала сина архівними фото

Первістку футболіста Андрія Шевченка, Джордану 29-го жовтня виповнилося 17 років.

Його мати, колишня модель Крістен Пазік традиційно присвятила імениннику пост у Instagram.

Вона виклала кілька милих архівних фото з чоловіком і сином.

"Не можу повірити, що тобі 17. З днем народження, наш первісток Джордан. Дуже тебе любимо", - написала Пазік.

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Джордан народився, коли його батьку було 28 років, а матері 26

Нагадаємо, у Шевченка з Пазік всього 4-ро синів, кожного з яких вони вітають з днем народження у Instagram.