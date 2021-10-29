"Не віриться, що тобі 17": дружина Шевченка привітала сина архівними фото
П'ятниця, 29 жовтня 2021, 14:53
Первістку футболіста Андрія Шевченка, Джордану 29-го жовтня виповнилося 17 років.
Його мати, колишня модель Крістен Пазік традиційно присвятила імениннику пост у Instagram.
Вона виклала кілька милих архівних фото з чоловіком і сином.
"Не можу повірити, що тобі 17. З днем народження, наш первісток Джордан. Дуже тебе любимо", - написала Пазік.
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Нагадаємо, у Шевченка з Пазік всього 4-ро синів, кожного з яких вони вітають з днем народження у Instagram.
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