"Не віриться, що тобі 17": дружина Шевченка привітала сина архівними фото

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 14:53

Первістку футболіста Андрія Шевченка, Джордану 29-го жовтня виповнилося 17 років.

Його мати, колишня модель Крістен Пазік традиційно присвятила імениннику пост у Instagram. 

Вона виклала кілька милих архівних фото з чоловіком і сином. 

"Не можу повірити, що тобі 17. З днем народження, наш первісток Джордан. Дуже тебе любимо", - написала Пазік. 

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Публикация от Kristen (@kristenpazik)

 
Джордан народився, коли його батьку було 28 років, а матері 26
 
Шевченко зазвичай теж вітає синів у мережі 

Нагадаємо, у Шевченка з Пазік всього 4-ро синів, кожного з яких вони вітають з днем народження у Instagram. 


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