Камінська на святі колишньої свекрухи пообіймалася з ексчоловіком

Співачка Слава Камінська вкотре доводить, що після розлучення можна зберегти нормальні стосунки з колишнім.

Артистка виклала фото з дня народження своєї екссвекрухи, де вони з Едгаром мило обіймаються та посміхаються, наче і не розходилися.

"У нас з Едгаром, окрім чудових дітей, виходять відмінні спільні фото", - написала Слава.

Слава з Едгаром розлучилися у липні 2019-го фото з instagram

Зі своєю свекрухою Камінська зберегла чудові стосунки

Після розлучення Слава казала, що у шлюбі зазнала психологічного насильства від чоловіка

Але зараз Слава з Едгаром чудово спілкуються заради дітей

До речі, у серпні цього року Камінські з дітьми разом відпочивали в Одесі.