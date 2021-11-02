Камінська на святі колишньої свекрухи пообіймалася з ексчоловіком
2 листопада 2021, 11:38
Співачка Слава Камінська вкотре доводить, що після розлучення можна зберегти нормальні стосунки з колишнім.
Артистка виклала фото з дня народження своєї екссвекрухи, де вони з Едгаром мило обіймаються та посміхаються, наче і не розходилися.
"У нас з Едгаром, окрім чудових дітей, виходять відмінні спільні фото", - написала Слава.
До речі, у серпні цього року Камінські з дітьми разом відпочивали в Одесі.
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