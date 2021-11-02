Камінська на святі колишньої свекрухи пообіймалася з ексчоловіком

2 листопада 2021, 11:38

Співачка Слава Камінська вкотре доводить, що після розлучення можна зберегти нормальні стосунки з колишнім.

Артистка виклала фото з дня народження своєї екссвекрухи, де вони з Едгаром мило обіймаються та посміхаються, наче і не розходилися.

"У нас з Едгаром, окрім чудових дітей, виходять відмінні спільні фото", - написала Слава.

 
Слава з Едгаром розлучилися у липні 2019-го
фото з instagram

 
Зі своєю свекрухою Камінська зберегла чудові стосунки
 
Після розлучення Слава казала, що у шлюбі зазнала психологічного насильства від чоловіка
 
Але зараз Слава з Едгаром чудово спілкуються заради дітей

До речі, у серпні цього року Камінські з дітьми разом відпочивали в Одесі.


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