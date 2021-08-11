Камінська та її колишній засвітилися на ідилічному відпочинку з дітьми

Співачка Слава Камінська та пластичний хірург Едгар Камінський, котрі розлучилися, але зберегли сім'ю, зберегли настільки теплі стосунки, що навіть відпочивають разом.

Зі спільними дітьми, Леоном та Лаурою, експодружжя приємно проводить час в Одесі та ділиться фотографіями в Instagram.

Камінські в повному складі відпочивають в Одесі

"Немає нічого прекраснішого, ніж бачити обличчя своїх дітей щасливими", - написала Слава, і з нею не можна не погодитися.

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Леонові 6 років, а його сестричці - 5

Кінець шлюбу - не завада добрим стосункам та сімейному відпочинку. Доведено Славаю та Едгаром

Знімав татусь

Нагадаємо, Камінським після розриву довелося добряче попрацювати над собою та своїми стосунками. Адже у їхньому шлюбі були і ревнощі, і образи, і навіть психологічне насильство.

Фото з Instagram Слави та Едгара Камінських

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