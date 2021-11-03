57-річна Байрак посвітила пишним бюстом у хімчистці: В погляді ніякого сексу

Режисерка Оксана Байрак поділилася зі своїми шанувальниками розповіддю про кумедну пригоду та - два в одному - черговим гарячим фото. Його, як не дивно, 57-річна зірка зробила в хімчистці.

"Прийшла до хімчистки в светрі, через чистку якого і прийшла до хімчистки. Довелося піти на крайні заходи. Не повертатися ж за переодягачкою", - пояснила Оксана.

Оксана Байрак влаштувала стриптиз у хімчистці фото з instagram байрак

"У погляді ніякого сексу, роздім - чи добіжу до дому в голизні. Метрів 100, не більше", - додала вона, побажавши підписникам усмішок.

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Нагадаємо, не так давно "непристойно красива" Байрак показувала себе без фотошопу.

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