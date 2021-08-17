57-річна Байрак показала "злостивим равликам" своє голе стегно без фотошопу

Вівторок, 17 серпня 2021, 11:30

Режисерка Оксана Байрак, котра вважає себе "непристойно красивою" та любить постити зухвалі сексі-фото, вирішила розвіяти підозри щодо використання нею фотошопу.

Черговий допис у Instagram вона адресувала хейтерам.

 
Байрак вирішила в черговий раз продемонструвати звабливі вигини свого тіла
фото з instagram байрак 

"Жити поза рамками може дозволити лише та особистість, котра знає їх навіть оп дотик... і може зламати в потрібному місці. Ps. Ну ж бо, злостиві равлики, озброюємось лупами та з сумом виявляємо відсутність фотошопу", - написала Оксана.

Нагадаємо, свого часу Байрак хвалилася, що її пухкі губи цілували "найкращі чоловіки СНД". Але вона їх усіх потім кидала.

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