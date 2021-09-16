"Постійно хочу жерти": MamaRika розказала про харчування та процедури для повернення в форму

Співачка MamaRika, яка півтора місяця тому стала мамою, але вже спромоглася позбутися майже всіх набраних кіло, вирішила дати трохи порад своїм підписницям.

До своєї "ідеальної" форми Насті лишилося скинути лише 4 кіло скріншоти з instagram mamarika

32-річна Настя у сторіз розказала, як харчується та які процедури робить щодня.

Артистка також нагадує, що не можна забувати про обличчя. Його вона масажує нефритовим роликом. Не менш важливим за всі процедури є й харчування.

"Я розумію, що на ГВ постійно хочеться їсти, я особисто постійно хочу жерти просто і думаю тільки про їжу, але я поставила собі за правило - вживати солодке тільки в першій половині дня. Вживаю багато рідини, п'ю багато води, п'ю свої вітаміни. І намагатися їсти правильно. Я розумію, хочеться смачненького, хочеться фастфудіка, ми теж інколи грішимо, але в більшості старатися їсти правильні продукти", - наголосила MamaRika.

Зі слів співачки, лікарі нарешті дозволили їй повернутися до занять спортом, і "стартанути" вона планує з йоги та фітнесу.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika чесно розказала про те, які проблеми в стосунках із чоловіком Сергієм виникли після народження первістка.

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