MamaRika оголосила ім’я сина та показала ФОТО з його хрестин. ОНОВЛЕНО

Первістку співачки MamaRika вже півтора місяці, а вона лише зараз наважилася розсекретити його ім’я.

Як вдалося дізнатися Славі Дьоміну під час інтерв’ю з артисткою, малюка вони з чоловіком назвали Давидом.

"…Як назвали, скажемо лише тобі, але давай зіграємо у гру. 5 букв, перша "Д"", - заінтригували ведучого Настя і Сергій Середа.

Як виявилося, Настя і Сєргєіч назвали синочка Давидом

До того ж, у день виходу інтерв’ю, малюка ще й похрестили. Про це MamaRika повідомила у своїх сторі, а пізніше виклала фото з хрестин.

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Нагадаємо, МамаRika народила за допомогою кесарева розтину. Зараз вона активно повертається у форму, але жаліється, що постійно хоче їсти.