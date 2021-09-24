MamaRika оголосила ім’я сина та показала ФОТО з його хрестин. ОНОВЛЕНО
П'ятниця, 24 вересня 2021, 15:36
Первістку співачки MamaRika вже півтора місяці, а вона лише зараз наважилася розсекретити його ім’я.
Як вдалося дізнатися Славі Дьоміну під час інтерв’ю з артисткою, малюка вони з чоловіком назвали Давидом.
"…Як назвали, скажемо лише тобі, але давай зіграємо у гру. 5 букв, перша "Д"", - заінтригували ведучого Настя і Сергій Середа.
До того ж, у день виходу інтерв’ю, малюка ще й похрестили. Про це MamaRika повідомила у своїх сторі, а пізніше виклала фото з хрестин.
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Нагадаємо, МамаRika народила за допомогою кесарева розтину. Зараз вона активно повертається у форму, але жаліється, що постійно хоче їсти.
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