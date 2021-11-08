Огнєвіч у сексі-спідньому зізналася комусь у коханні
Понеділок, 8 листопада 2021, 11:30
Cпівачка Злата Огнєвіч, яка, сподіваймося, вже скоро знайде своє справжнє кохання на шоу "Холостячка", попозувала в звабливому спідньому для Instagram.
На дзеркалі помадою Злата загадково написала англійською "Я тебе кохаю".
У дописі Огнєвіч поділилася текстом про ознаки "нормального чоловіка", з яким вона повністю згодна. Зокрема це здатність боротися з власними страхами, спокійне ставлення до фізиології, усвідомлення власних бажань і станів, а ще безумовна відданість своїм дітям.
Нагадаємо, днями Злата пояснила, якою, на її думку, має бути справжня жінка.
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