Огнєвіч у сексі-спідньому зізналася комусь у коханні

8 листопада 2021, 11:30

Cпівачка Злата Огнєвіч, яка, сподіваймося, вже скоро знайде своє справжнє кохання на шоу "Холостячка", попозувала в звабливому спідньому для Instagram.

На дзеркалі помадою Злата загадково написала англійською "Я тебе кохаю".

 
Кому ж адресувала своє послання Злата?
фото з instagram огнєвіч

У дописі Огнєвіч поділилася текстом про ознаки "нормального чоловіка", з яким вона повністю згодна. Зокрема це здатність боротися з власними страхами, спокійне ставлення до фізиології, усвідомлення власних бажань і станів, а ще безумовна відданість своїм дітям.

 
35-річна співачка покрасувалася на камеру в сексі-спідньому
 
 
 

Нагадаємо, днями Злата пояснила, якою, на її думку, має бути справжня жінка.

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