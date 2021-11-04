Незручна та зухвала: Огнєвіч пояснила, хто така справжня жінка

"Холостячка" Злата Огнєвіч вважає, що справжня жінка має бути егоїсткою, відданою, в першу чергу, самій собі, а не комусь іншому.

Своїми думками з цього приводу співачка поділилася в Instagram.

Злата знає, як бути справжньою жінкою фото з instagram огнєвіч

Як вважає Злата, справжня жінка - це та, хто усвідомоює свої потреби і бажання та не дозволяє нікому порушувати свої особисті кордони.

"Справжня жінка - це незручна, зухвала, зі своїми поглядами та протиріччями. І водночас - вона прагне до балансу, врівноважуючи всі свої сторони для якісного та повноцінного життя. Саме для життя, а не для існування заради постійних компромісів", - наголосила артистка.

"Така жінка не втягується в ігри: жертва-агресор-рятівник і так до безкінечності. Бо зберігає рівновагу та гідність. Це цінно", - додала вона.

Справжня жінка - незручна

"Егоїзм. Так. Якщо не бути безумовно відданою собі - можна стати безумовно відданою іншій людині, тим самим припинивши розвиватися. Бути відданою собі означає: ставити на перше місце свої бажання, плани, розваги, роботу, заняття, а вже після всього - задовольняти потреби інших", - пояснила Огнєвіч.

Співачка не приховує, що їй довелося пройти непростий шлях, щоби провести таку роботу над собою. Нагадаємо, в Злати є болісний досвід стосунків із чоловіком, який принижував та навіть піднімав на неї руку.

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