Незручна та зухвала: Огнєвіч пояснила, хто така справжня жінка
"Холостячка" Злата Огнєвіч вважає, що справжня жінка має бути егоїсткою, відданою, в першу чергу, самій собі, а не комусь іншому.
Своїми думками з цього приводу співачка поділилася в Instagram.
Як вважає Злата, справжня жінка - це та, хто усвідомоює свої потреби і бажання та не дозволяє нікому порушувати свої особисті кордони.
"Справжня жінка - це незручна, зухвала, зі своїми поглядами та протиріччями. І водночас - вона прагне до балансу, врівноважуючи всі свої сторони для якісного та повноцінного життя. Саме для життя, а не для існування заради постійних компромісів", - наголосила артистка.
"Така жінка не втягується в ігри: жертва-агресор-рятівник і так до безкінечності. Бо зберігає рівновагу та гідність. Це цінно", - додала вона.
"Егоїзм. Так. Якщо не бути безумовно відданою собі - можна стати безумовно відданою іншій людині, тим самим припинивши розвиватися. Бути відданою собі означає: ставити на перше місце свої бажання, плани, розваги, роботу, заняття, а вже після всього - задовольняти потреби інших", - пояснила Огнєвіч.
Співачка не приховує, що їй довелося пройти непростий шлях, щоби провести таку роботу над собою. Нагадаємо, в Злати є болісний досвід стосунків із чоловіком, який принижував та навіть піднімав на неї руку.
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