Огнєвіч оголила плечі й ноги на яхті та розказала, які чоловіки їй подобаються

Співачка Злата Огнєвіч, яка зараз знімається у телешоу "Холостячка", розповіла, яким має бути чоловік її мрії.

У програмі "Вікна-новини" Злата зізналася, що в дитинстві захоплювалася Суперменом.

"Якщо ми говоримо про чоловічі образи, то мені дуже подобається Бредлі Купер. Особливо комедія, в якій він грав, - "Похмілля у Вегасі". Я ціную в чоловіках почуття гумору, наявність інтелекту", - зауважила Огнєвіч.

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"Він обов'язково повинен любити своїх батьків, це багато про що говорить. А ще - подорожі та саме життя. Хотілося б, щоб мій чоловік також вів активний спосіб життя", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Злата розказувала, що у минулих стосунках вона не була щаслива. Один із колишніх примушував її почуватися нікчемою, а інший навіть підняв на неї руку.

До речі, Огнєвіч уже познайомилася з претендентами на її серце і заявила, що всі вони її приємно здивували.

Фото з Instagram