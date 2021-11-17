4 місяці після пологів: Квіткова похизувалася фігурою на пляжі

Молода матуся Даша Квіткова неодноразово розповідала, що намагається схуднути після пологів. Схоже, блогерка майже досягла мети.

У своєму Instagram 23-річна переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" показала фігуру в купальнику.

"Пляжний настрій" – коротко підписала фото Квіткова.

Квіткова вже показує тіло в купальнику, а не лише в оверсайзі

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Нагадаємо, у липні зіркова телепарочка Микита Добринін і Даша Квіткова вперше стали батьками. У них народився син, якого назвали Левом.

А ще блогерка замилувала мережу фотографіями синочка

Після пологів Даша відверто розповідала про зворотній бік материнства, а також про проблеми у стосунках із чоловіком.

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Квіткова і Добринін стали батьками. ФОТО