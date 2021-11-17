4 місяці після пологів: Квіткова похизувалася фігурою на пляжі
Середа, 17 листопада 2021, 10:34
Молода матуся Даша Квіткова неодноразово розповідала, що намагається схуднути після пологів. Схоже, блогерка майже досягла мети.
У своєму Instagram 23-річна переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" показала фігуру в купальнику.
"Пляжний настрій" – коротко підписала фото Квіткова.
Нагадаємо, у липні зіркова телепарочка Микита Добринін і Даша Квіткова вперше стали батьками. У них народився син, якого назвали Левом.
Після пологів Даша відверто розповідала про зворотній бік материнства, а також про проблеми у стосунках із чоловіком.
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