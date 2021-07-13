Квіткова і Добринін стали батьками. ФОТО

Зірки 9-го сезону шоу "Холостяк", Микита Добринін та Даша Квіткова вперше стали батьками. Як і очікувалося, в подружжя народився син.

Про це новоспечені батьки оголосили в Instagram.

Микита з Дашею стали батьками

"Сьогодні наші серця народилися заново. О 9:51 ранку з'явився на світ наш син. 3,760. 56 см", - написала Квіткова.

"Наш малюк, наш богатир! 13.07.2021 - найкращий день у моєму житті", - зізнався її чоловік.

Як зазначила Даша раніше, їхній із Микитою хлопчик виявився "дуже пунктуальним". Адже її ПДР (приблизна дата пологів) припадала саме на 13-те липня.

До пологового подружжя виїхало о 23:00 напередодні, коли в жінки відійшли води.

Зіркова парочка одразу представила світові свого сина

Цікаво, як назвуть малюка?

Нагадаємо, Микита з Дашею офіційно побралися в травні 2020-го, в серпні відгуляли весілля, а вже в січні 2021-го оголосили, що чекають на поповнення. Вагітність у Квіткової була не дуже легкою, зате чоловік віддячив їй за сина, подарувавши автівку.

Фото з Instagram Квіткової та Добриніна