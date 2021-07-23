"Як желешка": Квіткова показала тіло через 10 днів після пологів та закликала любити себе

Дедалі більше зіркових матусь відверто говорять про зміни, яких зазнає жіноче тіло під час вагітності та внаслідок пологів, і діляться чесними фото. Приєдналася до них і переможниця "Холостяка" Даша Квіткова.

Дружина Микити Добринина, котра 13-го липня народила хлопчика Лева, показалася в спідньому в Instagram та назвала свою нинішню вагу.

Даша 13-го липня вперше стала мамою фото з instagram квіткової

Зі слів Даші, в день пологів вона важила 82 кілограми, вийшла з пологового з вагою 75 кіло, а зараз її цифра - 69.

Для Добриніна його кохана - найкрасивіша завжди

Блогерка виключила зі свого раціону булки та солодке, а приблизно через місяць планує піти до спортзали.

"Чому я це виставила? Знаючи, що зараз це рознесуть по пабліках та перекидатимуть одне одному. Тому, що це - я. І я не ідеальна. І мій животик піде, це виправляється, а отруйні язики залишаться з деким назавжди", - пояснила Квіткова.

"Любіть себе і навіть не переймайтеся через думку інших людей", - закликала вона.

Нагадаємо, в Даші з Микитою були партнерські пологи. "Холостяк" вважає, що "гріш ціна" тим чоловікам, яких після такого досвіду може "відвернути" від коханої жінки.

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