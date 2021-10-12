"Розлучатися ніхто не хоче": Квіткова зізналася, що стосунки з Добриніним потрапили в "зону турбулентності"

Зіркова телепарочка, Микита Добринін та Даша Квіткова, які в липні стали батьками хлопчика Лева, вирішили не приховувати від фанів того, що поява первістка стала випробуванням для їхніх стосунків.

Як і багато молодих батьків у цей період, Микита з Дашею зараз переживають "зону турбулентності".

"Народження дитини - це перевірка стосунків на міцність та згуртованість. Із конфліктами стикаються всі без винятків, але пройти цей кризовий етап та вийти з нього на новий рівень стосунків вдається не всім", - поділилася Даша в Insta-сторіз.

фото з instagram квіткової

Тож пара, яка нещодавно злітала з маленьким Левом до Парижa, вирішила влаштувати подорож лише вдвох.

"Основна наша проблема була така: нам бракувало часу на себе та одне одного", - резюмувала Даша.

Даша з Микитою влаштували собі побачення в Барселоні

"Микиті, кров із носу, важливо, щоби він ходив регулярно на тренування. Тоді він почувається добре, енергію витрачає там. Мені, як наслідок після вагітності, теж важливо приділяти собі час. Я теж хочу і в зал, і на розтяжку, і на процедури свої. Хочу повернути свою фігуру та якість шкіри. Плюс у нас є син, який потребує уваги 24/7. Плюс час одне на одного", - зазначила молодиця.

Зі слів Квіткової, вони з чоловіком усе обговорили та разом склали графік, який враховує потреби кожного.

А непоганий спосіб долати кризи в стосунках

Даша підкреслила, що їй вдалося зберегти грудне вигодовування. А ще жінка не забарилася з відповіддю критикам, які взялися докоряти їм із Микитою за "покинуту" дитину.

Ну і як же без "добрих" порадниць )

Нагадаємо, cпівачка MamaRika, яка стала мамою первістка в серпні, нещодавно теж відверто підняла тему проблем у стосунках новоспечених батьків.

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