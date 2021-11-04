Дружина Тігіпка показала його тещу в купальнику

4 листопада 2021, 14:00

37-річна дружина 61-річного Сергія Тігіпка, Алла Зіневич похвалилася у мережі своєю мамою-іменинницею.

Жінка не озвучила вік матері, але показала її в купальнику, у спортзалі та з 5-ма онуками.

"Я, звісно, нічогенька, але ви тільки подивіться на мою маму!", - написала Алла.

 
Можна подумати, що це нова дружина Тігіпка, але ні - це його теща
фото jetsetter з instagram зіневич

 
Алла показала маму в купальнику, натякнувши на свої хороші гени
 
 
У Тетяни двоє дітей та 5 онуків
 
У багатодітного Тігіпка троє синів від третьої жінки

Нагадаємо, кілька тижнів тому Сергій Тігіпко вперше вийшов в люди з дружиною Аллою Зіневич, стосунки з якою зав'язав під час шлюбу з Вікторією Тігіпко.


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