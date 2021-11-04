Дружина Тігіпка показала його тещу в купальнику

37-річна дружина 61-річного Сергія Тігіпка, Алла Зіневич похвалилася у мережі своєю мамою-іменинницею.

Жінка не озвучила вік матері, але показала її в купальнику, у спортзалі та з 5-ма онуками.

"Я, звісно, нічогенька, але ви тільки подивіться на мою маму!", - написала Алла.

Можна подумати, що це нова дружина Тігіпка, але ні - це його теща фото jetsetter з instagram зіневич

Алла показала маму в купальнику, натякнувши на свої хороші гени

У Тетяни двоє дітей та 5 онуків

У багатодітного Тігіпка троє синів від третьої жінки

Нагадаємо, кілька тижнів тому Сергій Тігіпко вперше вийшов в люди з дружиною Аллою Зіневич, стосунки з якою зав'язав під час шлюбу з Вікторією Тігіпко.