Ярославська у Непалі всілася над прірвою на висоті 4 км

Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського Марина здійснила ще одну свою мрію.

Жінка, яка уже кілька років захоплюється підкоренням гірських вершин, помандрувала до далекого Непалу.

Поки невідомо, чи збирається вона підкорювати Еверест, але, судячи з фото в Instagram, по Гімалаях вже погуляла.

Трекінг стає дедалі популярнішим серед дружин багатіїв

Зокрема, Марина виклала моторошне фото, на якому вона сидить над прірвою на висоті понад 4 тисяч метрів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marina (@marinka)

Це Ярославська у Національному парку Саґарматга у Гімалаях

Марина ходить у гори сама, без чоловіка

Нагадаємо, ходити в гори Ярославська почала два роки тому, коли провела відпустку на Алтаї.