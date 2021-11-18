Ярославська у Непалі всілася над прірвою на висоті 4 км
Четвер, 18 листопада 2021, 16:29
Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського Марина здійснила ще одну свою мрію.
Жінка, яка уже кілька років захоплюється підкоренням гірських вершин, помандрувала до далекого Непалу.
Поки невідомо, чи збирається вона підкорювати Еверест, але, судячи з фото в Instagram, по Гімалаях вже погуляла.
Зокрема, Марина виклала моторошне фото, на якому вона сидить над прірвою на висоті понад 4 тисяч метрів.
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Нагадаємо, ходити в гори Ярославська почала два роки тому, коли провела відпустку на Алтаї.
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