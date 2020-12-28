Ротару прокоментувала стосунки 19-річної онуки з 32-річним бойфрендом
28 грудня 2020, 10:18
Співачка Софія Ротару вперше висловилася щодо стосунків своєї 19-річної онуки Соні з 32-річним Денисом Жадановим.
У програмі "Світське життя" артистка заявила, що онука сама вирішуватиме, але про шлюб думати ще зарано.
Катерина Осадча запитала Софію Михайлівну, чи схвалить вона, якщо Соня вирішить вийти заміж за Дениса найближчим часом.
"Я з ним знайома, але хто знає, це її доля, і вона буде сама вирішувати. Вона ще юна, я вважаю, що ще зарано. Вона повинна закінчити навчання, отримати гарну освіту, а все інше, я думаю, у неї вийде", - сказала зіркова бабуся.
Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару виступила на "Песне года" у Москві.
Приєднуйтесь до дискусії