Ротару прокоментувала стосунки 19-річної онуки з 32-річним бойфрендом

Співачка Софія Ротару вперше висловилася щодо стосунків своєї 19-річної онуки Соні з 32-річним Денисом Жадановим.

У програмі "Світське життя" артистка заявила, що онука сама вирішуватиме, але про шлюб думати ще зарано.

Катерина Осадча запитала Софію Михайлівну, чи схвалить вона, якщо Соня вирішить вийти заміж за Дениса найближчим часом.

"Я з ним знайома, але хто знає, це її доля, і вона буде сама вирішувати. Вона ще юна, я вважаю, що ще зарано. Вона повинна закінчити навчання, отримати гарну освіту, а все інше, я думаю, у неї вийде", - сказала зіркова бабуся.

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Софія нещодавно повернулася до Києва разом із Денисом, щоби відсвяткувати Новий рік в Україні

Бабуся хоче, аби її красуня онука спершу отримала гарну освіту, а вже потім заміж

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару виступила на "Песне года" у Москві.