Кароль із червоною слухавкою та в сексі-сукні повигиналася на підлозі в новому монокліпі

Середа, 24 листопада 2021, 10:20

36-річна співачка Тіна Кароль презентувала монокліп на пісню "Поцелуй на фарт".

У відео, яке знято одним кадром, вона розмовляє телефоном з невідомим й заграє з ним.

 
Тіна вкотре продемонструвала свої ніжки 
фото пресслужби

"Поцелуй на фарт" – це безумовно флірт", – каже Тіна.

 
Були часи, коли Кароль не брала слухавку 

Пісня увійшла до альбому "Двойной рай", який став третім для співачки у 2021-му році.

 
 

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль презентувала власний мерч: замшеві кросівки імбирного кольору й колготки з написом "Скандал" на честь однойменної пісні.


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