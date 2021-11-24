Кароль із червоною слухавкою та в сексі-сукні повигиналася на підлозі в новому монокліпі
24 листопада 2021, 10:20
36-річна співачка Тіна Кароль презентувала монокліп на пісню "Поцелуй на фарт".
У відео, яке знято одним кадром, вона розмовляє телефоном з невідомим й заграє з ним.
"Поцелуй на фарт" – це безумовно флірт", – каже Тіна.
Пісня увійшла до альбому "Двойной рай", який став третім для співачки у 2021-му році.
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Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль презентувала власний мерч: замшеві кросівки імбирного кольору й колготки з написом "Скандал" на честь однойменної пісні.
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