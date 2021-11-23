Кароль у мікрошортах презентувала імбирні кросівки імені себе
23 листопада 2021, 12:20
Співачка Тіна Кароль продовжує випускати не лише пісні, а й іменні лінійки одягу, взуття та косметики.
Цього разу фантазія зірки дійшла до зимового теплих кросівок.
Як і завжди, речі власного дизайну Кароль прорекламувала на собі. У білих коротких шортиках співачка посвітила голими ногами, взутими в замшеві кросівки Tina кольору Ginger (імбир).
Нагадаємо, нещодавно Кароль презентувала колготки з надписом "Скандал". А ще раніше вона позувала у хустках власного дизайну.
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