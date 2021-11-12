Кароль посвітила ніжками у "скандальних" колготках імені себе

Співачка Тіна Кароль встигає усе: і новий альбом у Мінську рекламувати, і власну лінію колготок під назвою "Скандал" у мережі презентувати.

Днями зірка ділилася фотографіями з телебачення Алмати, а сьогодні виклала фото своїх ніжок у сексуальному капроні.

Тепер ви не лише можете носити взуття від Кароль , а ще й колготки з надписом "Скандал"

Тіна представила свій продукт в оригінальній позі

Ще Кароль має колекцію свічок, іменну помаду, парфуми та постільну білизну

Цікаво, чим ще нас здивує Кароль?

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