Кароль посвітила ніжками у "скандальних" колготках імені себе

П'ятниця, 12 листопада 2021, 15:23

Співачка Тіна Кароль встигає усе: і новий альбом у Мінську рекламувати, і власну лінію колготок під назвою "Скандал" у мережі презентувати. 

Днями зірка ділилася фотографіями з телебачення Алмати, а сьогодні виклала фото своїх ніжок у сексуальному капроні. 

 
Тепер ви не лише можете носити взуття від Кароль, а ще й колготки з надписом "Скандал" 
 
Тіна представила свій продукт в оригінальній позі
 
Ще Кароль має колекцію свічок, іменну помаду, парфуми та постільну білизну
 
Цікаво, чим ще нас здивує Кароль? 

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