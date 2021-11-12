Кароль посвітила ніжками у "скандальних" колготках імені себе
П'ятниця, 12 листопада 2021, 15:23
Співачка Тіна Кароль встигає усе: і новий альбом у Мінську рекламувати, і власну лінію колготок під назвою "Скандал" у мережі презентувати.
Днями зірка ділилася фотографіями з телебачення Алмати, а сьогодні виклала фото своїх ніжок у сексуальному капроні.
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