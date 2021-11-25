Огнєвіч у новій фотозйомці прикрила голі груди золотим паском

Із приходом у життя Злати Огнєвіч телепроєкту "Холостячка" в її арсеналі побільшало фото, на яких співачка виглядає сексуальніше та розкутіше, ніж раніше.

Черговим фотоекспериментом артистка поділилася у своєму Instagram.

"Можливо, колись я видам книгу, у найкращих традиціях фешн. Бо чарівних робіт багато і в кожній - своя історія, свій вайб! Я обов'язково поділюся цими історіями з вами", - написала Огнєвіч.

Може, колись Злата дозріє і до Playboy? фото @natalia_dudych

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Огнєвіч наміксувала в одній фотосесії кілька стилів

Але нам найбільше подобається саме цей образ

А вам?

Нагадаємо, нещодавно Злата ділилася світлинами з ванни, а перед цим позувала у мереживній білизні.