Огнєвіч у новій фотозйомці прикрила голі груди золотим паском

Четвер, 25 листопада 2021, 17:57

Із приходом у життя Злати Огнєвіч телепроєкту "Холостячка" в її арсеналі побільшало фото, на яких співачка виглядає сексуальніше та розкутіше, ніж раніше.

Черговим фотоекспериментом артистка поділилася у своєму Instagram.

"Можливо, колись я видам книгу, у найкращих традиціях фешн. Бо чарівних робіт багато і в кожній - своя історія, свій вайб! Я обов'язково поділюся цими історіями з вами", - написала Огнєвіч.

 
Може, колись Злата дозріє і до Playboy?
фото @natalia_dudych
 
Колготки в сітку - це завжди сексі. Варто лише згадати свіжі фото Мадонни 
 
Огнєвіч наміксувала в одній фотосесії кілька стилів 
 
Але нам найбільше подобається саме цей образ 
 
А вам? 

Нагадаємо, нещодавно Злата ділилася світлинами з ванни, а перед цим позувала у мереживній білизні


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів