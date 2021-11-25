Огнєвіч у новій фотозйомці прикрила голі груди золотим паском
25 листопада 2021, 17:57
Із приходом у життя Злати Огнєвіч телепроєкту "Холостячка" в її арсеналі побільшало фото, на яких співачка виглядає сексуальніше та розкутіше, ніж раніше.
Черговим фотоекспериментом артистка поділилася у своєму Instagram.
"Можливо, колись я видам книгу, у найкращих традиціях фешн. Бо чарівних робіт багато і в кожній - своя історія, свій вайб! Я обов'язково поділюся цими історіями з вами", - написала Огнєвіч.
Нагадаємо, нещодавно Злата ділилася світлинами з ванни, а перед цим позувала у мереживній білизні.
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