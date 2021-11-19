Мокро і гаряче: Огнєвіч на камеру поніжилася в ванні

Співачка Злата Огнєвіч поділилася в мережі кількома світлинами з нового сміливого фотосету. 35-річна "Холостячка" попозувала в ванні з піною.

Злата прийняла ванну перед камерою фото з instagram огнєвіч

У Instagram Злата, чиє серце, сподіваймося, вже ось-ось завоює якийсь щасливчик, поміркувала про те, чим можна зайнятися з коханою людиною. Серед варіантів артистки - ловити солоні океанські бризки, розігрувати сцени з улюблених фільмів та серіалів, кататися на атракціонах, зганяти в Амстердам тощо.

Співачка вже знає, що робитиме разом із майбутнім переможцем "Холостячки"

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Нагадаємо, Огнєвіч подобаються чоловіки розумні та з гумором. А в ідеалі ще й схожі на одного відомого американського актора (який, до речі, зараз вільний).

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