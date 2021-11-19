Мокро і гаряче: Огнєвіч на камеру поніжилася в ванні
П'ятниця, 19 листопада 2021, 10:50
Співачка Злата Огнєвіч поділилася в мережі кількома світлинами з нового сміливого фотосету. 35-річна "Холостячка" попозувала в ванні з піною.
У Instagram Злата, чиє серце, сподіваймося, вже ось-ось завоює якийсь щасливчик, поміркувала про те, чим можна зайнятися з коханою людиною. Серед варіантів артистки - ловити солоні океанські бризки, розігрувати сцени з улюблених фільмів та серіалів, кататися на атракціонах, зганяти в Амстердам тощо.
Нагадаємо, Огнєвіч подобаються чоловіки розумні та з гумором. А в ідеалі ще й схожі на одного відомого американського актора (який, до речі, зараз вільний).
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Огнєвіч у сітчастих трусиках закликала відпустити свою внутрішню дівчинку
Огнєвіч у плетеному платті вдала з себе кіногероїню Белуччі
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії