"Ридала, кричала, била подушки": Мішина розповіла, як завдяки психотерапії подолала невроз і стала актрисою

Акторка Ксенія Мішина, котра нещодавно розказала, що страждала від панічних атак, поділилася своїм досвідом роботи з психотерапевтом.

Зі слів зірки, на подолання неврозу, через який вона опинилася в психіатричному закладі, пішли місяці. Зате зрештою це помогло їй відшукати вірний шлях у житті.

Про це Ксюша написала в Instagram.

Панічні атаки почалися в Ксенії, коли вона навчалася в інституті фото з instagram мішиної

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Як зізналася Мішина, потрапити до психлікарні - це було одним із її найбільших страхів. Але саме з цього моменту для неї розпочався новий розділ, у якому з'явився промінчик світла. Коли дівчина почала працювати з психотерапевткою, її довелося везти на прийом, оскільки ходити вона в буквальному сенсі боялася.

"На той момент зі мною в сумочці завжди були: електронний тонометр, щоби вимірювати тиск, корвалол та каптопрес, на випадок, якщо я раптом почну помирати. Перше, про що терапевт зі мною домовилася, це про те, що найближчим чисом я зміню цей набір бабусі на набір дівчини. Спойлер: на це в мене пішов рік, протягом якого я поступово лишала вдома то одне, то інше, тренуючи свою довіру до світу", - розповіла Ксенія.

Психотерапія стала для Мішиної "справжнім знайомством із собою".

Побороти невроз та повірити в себе зірці допомогла психотерапія

"Поступово я відкривала такі шари психіки, до яких раніше навіть боялася доторкнутися, і саме цей страх і блокував мене, мою свідомість і тіло. Це було боляче, але чесно та вірно. Це надихало. Я відповідала собі на такі питання, від яких ішли мурашки по тілу. Я ридала, кричала, била подушки", - поділилася зірка.

Зі слів Ксюші, її панічні атаки стали минати, а та лікарка посіяла в ній найголовніше зерно її життя: вірити собі та йти за своїми бажаннями, не зраджуючи свій "внутрішній навігатор".

"Тоді я нарешті зізналася собі, що я хочу і навіть мушу стати актрисою. І з того моменту почався новий розділ...", - резюмувала вона.

Як відомо, на цьому, на жаль, випробування Ксенії не закінчилися. Вона закохалася та завагітніла, але батько її сина Платона виявився жорстоким домашнім тираном.

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